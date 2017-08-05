В Иране состоялась инаугурация президента Хасана Рухани

2017-08-05 18:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает тегеранское бюро АПА, церемония состоялась в здании парламента.

Ранее, 3 августа, прошел первый этап инаугурации Рухани верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, одобрив результаты голосования, утвердил его в должности президента.

В субботу в здании иранского Меджлиса (парламента) прошла вторая часть инаугурации - приведение к присяге президента Ирана. Церемония началась в 17.00 по местному времени с исполнения оркестром гимна Исламской Республики Иран и чтение аятов Корана, после чего выступил спикер парламента Али Лариджани, приветствовавший зарубежных гостей, а также глава судебной власти Садек Амоли Лариджани.

Церемония официального вступления президента в должность завершилась произнесением и подписанием текста клятвы Хасаном Рухани. Вступивший в должность президент пообещал применить все силы для защиты официальной религии, действующего в стране порядка и основного закона страны.

На церемонии инаугурации участвовали гости из 92 стран. Азербайджан на церемонии представляет делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.



Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Рухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник - экс-генпрокурор Ибрахим Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.

Отметим, инаугурация президента Исламской Республики Иран состоит из двух этапов и проводится в разные дни. Первый этап - передача власти от действующего президента новоизбранному, так называемая «церемония утверждения в должности», которая проходит в присутствии Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, глав всех ветвей власти Исламской Республики, а также представителей военной элиты страны. Вторая часть инаугурационной церемонии - приведение к присяге президента Ирана - проходит в иранском парламенте, где глава исполнительной власти Исламской Республики должен произнести слова клятвы перед народными избранниками.