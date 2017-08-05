Президент выделили 3 млн. манатов на строительство дороги, соединяющей 10 населенных пунктов Балакена

2017-08-05 18:14 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала Балакенского района.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением восемнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год резервного фонда президента выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 3 миллиона манатов.

Министерство финансов должно обеспечить предусмотренное в распоряжении финансирование.