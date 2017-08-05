На строительство автодороги в Загатальском районе выделено 8,9 млн манатов

2017-08-05 18:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгийан-Алиабад Загатальского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгийан-Алиабад, соединяющей семь населенных пунктов с населением двадцать три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделено Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 8,9 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения, кабинету министров решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.