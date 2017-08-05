В Загатале будут капитально отремонтированы многоквартирные здания

2017-08-05 19:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Загатала.

В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Загатала осуществлены важные инфраструктурные проекты, в том числе построены и сданы в эксплуатацию Международный аэропорт, Олимпийский спортивный комплекс, Лечебно-диагностический центр, капитально отремонтированы Районная центральная больница, городской стадион на 3500 мест, Районный центр культуры, возведены два 64-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, реконструирована система водоснабжения города, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыты более 17 тысяч новых рабочих мест, проведены широкие работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для проведения капитального ремонта многоквартирных зданий и продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Загатала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджана выделено Исполнительной власти Загатальского района три миллиона манатов, в том числе для капитального ремонта 20 многоквартирных зданий - два миллиона, продолжения работ по благоустройству и созиданию – один миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.