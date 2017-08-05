'PKK ve FETÖ aynı gaye için kullanılmıştır'

2017-08-05 19:07 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca İstanbul Müftülüğü'nün ev sahipliğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 220 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilen yaz etkinliğinin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde katılımcılara, Mısır'da şehit edilen Esma Biltaci'ye babasının cezaevinden gönderdiği mektubun okunduğu video izletildi.

Bu videoya değinerek konuşmasına başlayan Erdoğan, Allah'ın herkese o makamı lütfetmesi temennisinde bulundu.

O makamların herkesi çok daha farklı ufuklara taşıyacağını dile getiren Erdoğan, "Aramızda inşallah Esma Biltaci'leri görüyorum, Mus'ab bin Umeyr, bunları görüyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum." diye konuştu.

Diyanet işleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yaz kampının kapanış toplantısında yer almasının kendisine ayrı bir güç kattığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızın, geleceğe yönelik Türkiye'mizin birer köşe taşı olduğuna ve olacağına inanıyorum. İnşallah sizler özellikle Güneydoğu'da, Doğu'da döndürülmek istenen o kirli çarkları, şu anda tersine çeviriyorsunuz, tersine çevireceksiniz. Buna inanıyorum. Bu yaz kamplarının bundan sonra inşallah çok daha farklı ve güçlü bir şekilde düzenlenmesini arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Onu da Başbakan Yardımcımla az önce burada değerlendirdik. İnşallah bunu hem farklı illere yaymamızın, özellikle illerinden çıkamayan Güneydoğulu yavrularımızı, Türkiye'nin değişik illerindeki, bizim o medeniyet tasavvurumuzun, medeniyetimizin köşe taşlarımızla onların tanışmasını sağlamamızın çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Bunlar da bizim için zaten problem değil. Bunları süratle halledip bütün yavrularımızı, gerek orta gerek lise kısmındaki öğrencilerimizi buralara inşallah sevk etmek suretiyle, buralarda birer aylık yaz kurslarıyla yaz boyu bu çalışmaları devam ettirmenin çok çok faydalı olacağına inanıyorum."

'Yeni nesilden ümitliyim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da ezanına ve bayrağına el uzatanların başını ezeceğini tüm dünyaya ilan eden bir ecdadın mirasını devralacak nesle yakışan duruşun buradaki öğrencilerin duruşu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini gördüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız."

"Milletimiz oyunu deşifre etmeyi hep başardı"

Atılacak adımlarla Türkiye'nin yeni bir sıçrama dönemine gireceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, gücünü imanımızdan, inancımızdan alan mücadeleci yapımıza borçluyuz. Bunun için milletimizi kimi zaman etnik kimi zaman mezhebi kimi zaman ideolojik fitnelerle bölmeye, parçalamaya, kendi içinde çatıştırmaya çalışıyorlar." dedi.

Suriye ve Irak'ı örnek gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama unutmayın benzer şeyleri bizde de yapmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bunlara fırsat vermeyeceğiz, onun için çalışıyoruz. Kimi zaman kısmi neticeler alınmış olsa da nihai noktada milletimiz bu oyunu deşifre etmeyi hep başarmıştır. İşte PKK hangi amaçla sahaya sürülmüşse, FETÖ de aynı gaye için kullanılmıştır. DEAŞ denilen örgüt üzerinden gerçekleştirilen İslam düşmanlığı ve dökülen Müslüman kanı başka hiçbir şekilde yapılamazdı. İşte Gabar'da, Cudi'de, Tendürek Dağları'nda, Bestler Deresi'nde şu anda acaba bizim güvenlik güçlerimiz neyin mücadelesini veriyor? Sizlerin huzurunu, refahını oralarda tesis etmenin mücadelesini veriyor."

Kaynak: AA