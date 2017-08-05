Президент Ирана считает важным углубление связей с соседними странами

2017-08-05 19:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом сегодня после церемонии инаугурации сказал 12-й президент Ирана Хасан Рухани.

«Конструктивные контакты со странами мира, углубление связей с соседями и странами региона, повышение уровня сотрудничества с дружественными странами являются не только осознанным выбором, но и необходимостью, с которой связана реализация международной безопасности», - отметил Х. Рухани.

Президент добавил, что любое нарушение ядерного соглашения встретит противодействие со стороны Тегерана: «Однако Иран не будет нарушать условия первым».