Азербайджанка из ревности утопила дочь любовницы мужа

2017-08-05 19:10 | www.oxu.az | 4

О громком уголовном деле по обвинению уроженки Азербайджана в утоплении дочки своей соперницы мне рассказал следователь первого отдела по расследованию особо важных преступлений регионального СУ СКР Павел Куйдан.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, В 2009 году 18-летняя Мунира вышла замуж за 28-летнего Абида Гулиева. Пышная свадьба, на которой присутствовали все родственники и друзья пары, прошла на их родине — в Азербайджане. Когда у Муниры и Абида родились сыновья, мужчина перевёз семью в Иваново — к родственникам, с которыми у него сложились хорошие отношения. Была даже договорённость открыть собственное дело. Так гражданин Азербайджана в короткие сроки открыл в нашем областном центре своё небольшое кафе, передает province.ru.

Мунире на новом месте не нравилось, она тяжело привыкала к Иванову и при каждой возможности навещала родной городок Шемахы в юго-восточных предгорьях Большого Кавказа, где задерживалась, бывало, на несколько месяцев.

В 2012 году на работу официанткой в кафе к Абиду в Иванове устроилась его ровесница — 31-летняя Алла. Азербайджанец сразу же заинтересовался экзотической, по его меркам, красавицей — статной блондинкой.

Об интрижке мужа с официанткой быстро узнала Мунира, и поступила очень просто: подкараулила соперницу после работы. Женщины подёргали друг друга за волосы и разошлись. Каждая думала, что теперь-то точно Абид сделает выбор в пользу неё.

У Аллы, до встречи с Абидом пережившей несколько неудачных романов с соотечественниками, был свой расчёт. Непьющий, работящий мусульманин, пусть и мелкий, но бизнесмен, мог стать хорошим отцом для ее будущего ребёнка. А она о нем мечтала. К тому же, на Аллу давили родственники и друзья. Как только ей исполнилось 30 лет, все они начали твердить, что пора ей становиться матерью — выполнять свой основной женский «долг». Поддавшись таким настроениям, да и желая удержать возле себя «перспективного» ухажёра, Алла забеременела. Об этом она сообщила любовнику в момент, когда он в очередной раз собирался ехать на родину, чтобы забрать оттуда детей.

Сказать, что Абид озадачился — ничего не сказать. С одной стороны, он неплохо относился к многожёнству, это вписывалось в его мировоззрение. С другой стороны, он знал, что Мунира будет в бешенстве, узнав про беременность «второй жены». Разводиться ради любовницы из местных он, естественно, не собирался: родственники такой поступок явно не одобрят.

И Абид решил оставить всё, как есть. В августе 2014 года у Аллы родилась дочка Юлечка.

- Абид твердо решил помогать своей «второй семье», — рассказал мне Павел КУЙДАН. — Алла почувствовала свою власть над любимым мужчиной, и не постеснялась написать жене Абида SMS о том, что она родила дочь. В моменты отсутствия в Иванове Муниры с детьми Абид стал жить вместе с Аллой и дочерью. Он поддерживал с русской возлюбленной фактически супружеские отношения. Вернувшись в очередной раз в Иваново, Мунира не выдержала и устроила скандал. Она собрала вещи и заявила, что вместе с сыновьями навсегда покидает Россию. Абид не потерпел к себе такого отношения и, как он позже пояснил следователям, заявил жене, что, если она будет так себя вести, то развод неминуем. Он женится на русской и заберёт у Муниры сыновей. И она ничего не сможет с этим поделать.

Мунира испугалась и притихла. В её сознании один за другим рисовались планы по избавлению от соперницы, но ничего стоящего, что бы навсегда отвернуло Абида от Аллы, обиженная жена придумать не могла. Пока однажды не поняла простую вещь — муж любит дочь, а Алла этим ловко манипулирует, выказывая Абиду сочувствие в моменты, когда дома у него происходили ссоры.

– Примерно с середины августа 2016 года жители многоквартирного дома, где находится квартира Аллы, не раз встречали во дворе женщину восточной наружности — в светлой одежде, с длинными чёрными волосами, со специфическими чертами лица, — продолжил рассказ Павел КУЙДАН. — Она держала в руках мобильный телефон и делала вид, будто что-то там читает. Люди понимали, что женщина приходит туда неспроста, но не видели в незнакомке угрозы. Она никому не доставляла беспокойства.

Так Мунира изучала распорядок дня маленькой Юли. Она вызнала, когда, где и с кем гуляет девочка, в какое время её вывозят в коляске, в какое — кормят и укладывают спать. Она выслеживала свою маленькую жертву, чтобы в итоге преступление получилось идеальным.

Днём 2 сентября 2016 года Алла отлучилась по делам и оставила двухлетнюю дочку с родной тётей Зинаидой. Женщина охотно нянчила девочку с чёрненькими глазками, а об отце Юленьки могла лишь догадываться — Алла тщательно скрывала возлюбленного от родни. Все знали только, что он иностранец.

– Около полудня Зинаида и Юленька вернулись вместе с прогулки, и женщина оставила коляску во дворе, чтобы буквально на минуту зайти в квартиру — оставить там сумки с покупками, — рассказал мне Павел КУЙДАН. — Когда она вышла из подъезда, ребёнка в коляске уже не было. Зинаида заметила удаляющуюся от дома женщину с ребенком на руках и погналась за ней с криками. Но догнать беглянку не удалось.

Мунира хорошо изучила близлежащие скверики и дворы, поэтому ловко скрылась из виду сразу нескольких человек: к погоне присоединились прохожие. Очевидцы похищения диву давались, куда могла деться юркая женщина в течение считанных минут среди пары-тройки заросших тропинок.

Мунира тащила ребёнка на руках и запыхалась. Добравшись до проходной завода на 11-ой Сосневской улице, похитительница попросила женщину, выходящую с территории предприятия, вызвать для неё такси. Сама она плохо говорила по-русски, а машина нужна была срочно. Внешне Мунира и девочка у неё на руках были довольно похожи, поэтому работница предприятия не заподозрила ничего плохого — мало ли, куда собиралась поехать мамаша с дитём. Юля на руках у законной жены своего отца вела себя на редкость спокойно.

– Когда подъехала машина такси, они сели на заднее сиденьеп, и на вопрос о том, куда ехать, Мунира спокойно ответила: «Парк Харинка», — пояснил мне Павел КУЙДАН. — Как рассказал нам потом таксист, по дороге женщина с ребёнком не разговаривала, малышка была спокойна, и под конец пути стала засыпать. Подъехав к центральному входу в парк, Мунира расплатилась и, выйдя с Юлей из машины, зашла в ворота.

Мунира довела малышку за руку до берега реки, до достаточно крутой, отвесной его части — близ лодочной станции. В будний день в парке было малолюдно. Мунира дождалась, когда в поле видимости не осталось свидетелей, и столкнула девочку в воду. Та барахталась в холодной воде меньше минуты, после чего захлебнулась. Тогда убийца пошла домой.

В поисках ребёнка участвовали волонтёры, спасатели и просто неравнодушные люди. Через несколько часов, около 19.00 бездыханную Юлю выловили из акватории Харинки. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые достаточно четко запечатлели похитительницу по пути ее следования. Быстро нашли таксиста, который подвозил ее до парка. И вечером Муниру задержали по подозрению в убийстве.

– Она выдвигала версию о том, что, когда она сбросила девочку в воду, в последний момент испугалась и хотела ее спасти. Однако поблизости просить помощи было не у кого, и она побежала искать людей.. А когда вернулась на берег ни с чем, малышку уже не было видно, она ушла под воду, — рассказал мне Павел КУЙДАН. — Однако деяние Гулиевой квалифицировано в соответствии со статьёй об умышленном причинении смерти малолетнему, то есть, она совершенно осознанно убила ребёнка, спланировав похищение и расправу. Об этом свидетельствует ряд неопровержимых доказательств.

18 июля 2017 года уголовное дело в отношении 25-летней Муниры Гулиевой, обвиняемой в убийстве двухлетней Юли, было передано в Ивановский областной суд, где рассматривается в настоящее время. Молодой женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

Это уголовное дело по просьбе «Хронометра» прокомментировал руководитель первого отдела по расследованию особо важных преступлений СУ СКР по Ивановской области Артём СОСНОВИКОВ:

– В институте имени Сербского обвиняемой была проведена психологическая комплексная экспертиза, по результатам которой ее признали вменяемой. Она могла отдавать отчёт своим действиям на момент совершения преступления. По совокупности доказательств, изобличающих её причастность к убийству ребёнка, Мунире пришлось признать свою вину и дать соответствующие показания в статусе обвиняемой.