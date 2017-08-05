Президент Азербайджана: Можем подняться на самый высокий уровень советского времени и даже превзойти его

2017-08-05 19:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мы можем подняться на самый высокий уровень советского времени и даже превзойти его. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

"В связи с шелководством. Здесь также требуется исторический экскурс. В 1970 году производство коконов в Азербайджане было на уровне 3700 тонн. Всего за 10 лет под руководством Гейдара Алиева эта цифра достигла 5 тысяч тонн. Сейчас здесь выступил руководитель Акционерного общества «Шеки Ипек». Вижу, что опытный человек, работал и в советское время. Хорошо знает, что тогда в «Шеки Ипяк» работали тысячи людей. Впоследствии комбинат, можно сказать, был закрыт. Сейчас мы его восстановили, было сообщено, что там работают 600 человек. Но потенциал, конечно, намного больше. К сожалению, после 1991 года производство коконов резко упало. В 2015 году было заготовлено немногим более 200 килограмм коконов. В результате оперативных мер мы в течение двух лет довели эту цифру до 244 тонн, и это только начало", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане коконы шелкопряда производятся в 30 районах.

"Я хочу назвать первые 10 районов, чтобы общественность тоже знала где сколько заготавливается коконов. На первом месте Зардабский район – 27 тонн. После него Физулинский - 24, Загатальский - 21, Шекинский - 18, Агджабединский - примерно 17, Агдамский - 13, Бардинский - 12,5, Гахский - 12,5, Кюрдамирский - 11,5, Балакенский 11 тонн. То есть и здесь рост, конечно, стремительный, но потенциал еще больше. Так как выращивать коконы можно в 30 районах. Государство все взяло на себя. Шелководам предоставляются материалы, субсидии, «Шеки Ипек» принимает все коконы. Поэтому я уверен, что в развитии шелководства будет очень серьезный рост. В настоящее время шелководством занимаются 3 тысячи семей.

Что касается наших будущих планов, то реальные темпы роста показывают, что в следующем году можно заготовить 500 тонн коконов. Если учитывать деревья, которые уже посажены и будут еще высажены, то мы в 2019 году можем подняться до уровня как минимум 1000 тонн. Если все наши планы воплотятся в жизнь, то в 2025 году мы сможем произвести 6 тысяч тонн коконов. Таким образом, мы можем подняться на самый высокий уровень советского времени и даже превзойти его. Имеются реальные возможности. В массовом порядке высаживаются деревья. Два года назад у нас было немногим более 300 тысяч тутовых деревьев. А за последние год-два их количество достигло 2 миллионов 200 тысяч. Все саженцы закупаются государством, причем за рубежом, выплачивается валюта, доставляются семена шелкопряда, и процесс высадки деревьев приобрел массовый характер. Государство вновь берет на себя основную нагрузку, и дано поручение в предстоящие четыре года высадить еще 8 миллионов тутовых саженцев. Сейчас у нас есть 2 миллиона 200 тысяч деревьев, 8 миллионов будут высажены дополнительно. Таким образом, у нас будет 10 миллионов тутовых деревьев. Эту работу выполнит Министерство экологии и природных ресурсов. Пусть к этой работе подключатся также все соответствующие структуры. В то же время я советую, чтобы и крестьяне, фермеры в индивидуальном порядке сажали тутовые деревья для роста производства. Таким образом, шелководство в Азербайджане приобретет массовый характер. Если в настоящее время шелководством занимаются более чем в 700 селах, то это свидетельствует о том, что к этой отрасли есть большой интерес. Это очень радует", - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, в этом году были приняты дополнительные меры для развития шелководства.

"В свое время здесь, в Гахском районе, функционировала племенная станция. Ее фотографии показал мне министр сельского хозяйства, она находится в очень плохом состоянии. Поэтому дано указание, выделены средства. Из резервного фонда Президента выделено 4,5 миллиона манатов, чтобы Гахская станция племенного шелководства в скором времени была реконструирована, оснащена наилучшим оборудованием и мы уже сократили, устранили нашу зависимость от зарубежных рынков. Все необходимые нам материалы будут уже выращиваться в Азербайджане, и у нас будут хорошие возможности для самостоятельного развития этой отрасли.

Здесь был поднят вопрос о пунктах приема. Как и в табаководстве, в шелководстве также в скором времени необходимо создать все пункты приема. Пусть дадут предложения, государство готово взять это на себя. Пусть посчитают сколько требуется средств, инвестиций, какую еще работу следует выполнить. Считаю, что в этом и следующем годах во всех регионах должны быть созданы пункты приема", - сказал глава государства.