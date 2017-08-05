В Иране прошла церемония инаугурации президента Роухани

2017-08-05 20:12 | www.oxu.az | 7

В Тегеране прошла церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, избранного на второй срок по результатам прошедших в мае выборов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

3 августа прошел первый этап инаугурации Роухани - верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, одобрив результаты голосования, утвердил его в должности президента.

В субботу в здании иранского Меджлиса (парламента) прошла вторая часть инаугурации - приведение к присяге президента Ирана. Церемония началась в 17.00 по местному времени с исполнения оркестром гимна Исламской Республики Иран и чтение аятов Корана, после чего выступил спикер парламента Али Лариджани, приветствовавший зарубежных гостей, а также глава судебной власти Садек Амоли Лариджани.

Церемония официального вступления президента в должность завершилась произнесением и подписанием текста клятвы Хасаном Роухани. Вступивший в должность президент пообещал применить все силы для защиты официальной религии, действующего в стране порядка и основного закона страны.

По данным сайта парламента, на церемонии инаугурации участвовали гости из 92 стран.