Ильхам Алиев: В результате мер, которые сейчас будут приняты, мы можем выйти на третье место в мире

2017-08-05 20:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В отличие от шелководства и табаководства, фундуководство в Азербайджане в последние годы развивалось. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

"Правда, развивалось не на должном уровне, однако, если мы посмотрим на статистику, то увидим, что площадь фундуковых садов в Азербайджане в 2000 году составляла 18 тысяч гектаров, в 2013 году она достигла 30 тысяч гектаров, в 2015 году - 32 тысяч 700 гектаров. В настоящее время фундуковые сады разбиты на 55 тысячах гектаров. А это – результат того, что государство взяло на себя развитие и этой отрасли. Все необходимые технические мероприятия проводились за счет государства, из-за рубежа были доставлены саженцы, они были выращены и в Азербайджане, и за короткий срок проделана огромная работа. Посевные площади увеличились с 32 тысяч до 55 тысяч гектаров, то есть на 23 тысячах гектаров заложены новые фундуковые сады. Конечно, и это не конечная цель. Чуть позже я скажу, в чем состоят наши планы. Экспортировано 14 тысяч 800 тонн фундука. Главными странами, куда экспортируется фундук, являются Италия - на уровне 40 миллионов долларов, Россия - 30 миллионов долларов и Германия - 24 миллионов долларов. Но в целом, фундук экспортируется в 25 стран. То есть это свидетельствует о том, что в этих странах есть спрос, просто в эти страны фундук экспортируется в очень малом объеме. Эта статистика показывает, что в будущем никаких проблем с экспортом фундука не будет. Просто мы должны в скором времени расширить посевные площади и оказать помощь фермерам", - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, поставлена цель довести площадь фундуковых садов до 80 тысяч гектаров.

"Это реальная цифра, сформированная на основе проведенного анализа. Если мы за год-два смогли подняться с 32 тысяч гектаров до 55 тысяч гектаров, то 80 тысяч гектаров вполне реальная цифра. Мы должны достичь этого в течение предстоящих нескольких лет.

В связи с ценами. В прошлом году среди сельскохозяйственной продукции наибольший доход принес фундук. Но должен сказать, что, на мой взгляд, фундуководство не сможет сохранить это лидерство. Потому что в Азербайджане сейчас создается много теплиц и стремительно растет производство помидоров. Среди сельскохозяйственной продукции, приносящей доходы, помидоры занимают первое место. Поэтому фундуководы должны постараться не упустить лидерство", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что в прошлом году от продажи фундука в страну поступило 105 миллионов долларов валюты.

"Но продажная цена была низкой. В имеющейся у меня справке указывается, что в прошлом году цена одного килограмма составляла 4,8 маната, в апреле 2017 года – килограмм фундука продавался за 6,2 маната. Цена в мире в настоящее время нашими деньгами составляет 10 манатов. Поэтому считаю, что в связи с ростом продажной цены фундука есть возможности роста. В настоящее время фундуководством занимаются 9 тысяч человек, после того, как будут заложены новые сады, их число достигнет примерно 20 тысяч. По нашей рекомендации была создана Ассоциация производителей и экспортеров фундука, чтобы эти дела велись в централизованном порядке, фермерам оказывалась помощь, их продукция централизованно закупалась и экспортировалась.

Основными покупателями фундука являются шоколадные фабрики. И мы продаем фукдук большей частью им. Но мы должны постараться, чтобы заключались прямые договора. То есть чтобы посредники здесь играли небольшую роль. Мы должны постараться, чтобы был увеличен и ассортимент фундука, так как мы продаем его за рубеж в вакуумной упаковке. За рубежом он либо используется на фабриках, либо там проводится пакетирование. Мы должны и пакетирование, и сортировку проводить в Азербайджане. Поэтому должно быть завезено новое оборудование, чтобы мы могли вывозить на мировые рынки готовую продукцию. Выращиваемые у нас сорта фундука очень качественные и высоко ценятся на внешних рынках.

Сейчас в зарубежных странах создаются наши торговые дома. Первый торговый дом создан. В зарубежных странах создаются торговые представительства, во многие страны направлены торговые миссии, и там всегда отмечается экспорт фундука. Страны готовы принимать эту продукцию, просто мы должны увеличить производство и экспортировать готовую продукцию. Фундуководы хорошо знают и то, что Азербайджан занимает одно из первых мест в мире в области производства фундука. В результате мер, которые сейчас будут приняты, мы можем выйти на третье место в мире", - сказал Президент Азербайджана.