Erbil'de mühimmat deposu patladı! Sebebi ise...

2017-08-05 20:39 | www.trend.az | 1

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği, olayda peşmergeden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erbil Valisi Nevzad Hadi, olay yerinde yaptığı açıklamada, kent merkezindeki peşmerge güçlerine ait mühimmat deposunda "hava sıcaklığı sebebiyle" patlama meydana geldiğini belirtti.

Hadi, patlama sonucu depoda nöbet tutan 3 peşmergenin hafif bir şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Erbil İl Sağlık Müdürü Saman Berzenci ise yaralanan peşmergelerin durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavi altına alındıklarını kaydetti.

Kaynak: Haber7