В результате ударов коалиции США по Ракке погибли 43 мирных жителя

2017-08-05 20:50 | www.apa.az | 4

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по жилым кварталам города Ракка на севере Сирии, 43 мирных жителя погибли. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Какие именно районы города подверглись в субботу авианалетам, агентство не уточняет.

По данным сирийских официальных СМИ, в четверг ВВС международной коалиции нанесли 44 авиаудара по городу Ракка, в результате чего были разрушены жилые дома в районах Джамее Имам Ан-Нури, Ас-Сукне и в квартале аль-Баду, что также привело к гибели и ранениям мирных жителей.