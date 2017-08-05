Президент Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы граждане Азербайджана мало курили

2017-08-05 20:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мы должны сделать так, чтобы граждане Азербайджана мало курили. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

По словам Ильхама Алиева, пиковый период табаководства пришелся на 1978 год.

"Если в 1970 году табак выращивался всего на 14 тысячах гектаров, то в результате деятельности Гейдара Алиева, в 1978 году этот показатель достиг 18 тысяч гектаров. А в 1990 году сократился до 14 тысяч. И после этого коэффициент падения ускорился. В 2014 году табак был посеян всего на 1000 гектарах. Постепенно мы сумели увеличить посевные площади. В частности, в 2016 году табак был посеян на 2400 гектарах, а в 2017 году – на 3200 гектарах. Разумеется, я скажу каковы наши планы на последующие годы.

Что касается производства табака, то в 1970 году было произведено 24 тысячи тонн, а в 1980 году - 57 тысяч тонн. То есть производство табака увеличилось более чем в два раза. В 2015 году – я отметил это в своей вступительной речи – мы, можно сказать, теряли табаководство. В 2015 году табак был посеян всего в трех районах – Шекинском, Загатальском и Гахском. Сегодня табак сеется в 13 районах. Если в 2015 году в Шеки табак был посеян на 600 гектарах, то в настоящее время эта площадь доведена до 843 гектаров. В Загатале посевные участки доведены с 468 до 744 гектаров, а в Гахе - с 300 до 600 гектаров. В настоящее время табак сеется на 3200 гектарах", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в предстоящие годы необходимо расширить посевные площади.

"С этой целью должны быть выделены находящиеся в государственной и муниципальной собственности пригодные для посевов земельные участки, которые постоянно обеспечиваются водой. Производителям табака необходимо выделять кредиты на льготных условиях. Это находится не на должном уровне. Поэтому данной сфере должно уделяться особое внимание.

По линии Национального фонда поддержки предпринимательства должен быть составлен специальный план для развития табаководства. Здесь также прозвучало предложение о том, что имеющиеся у нас пункты приема и камеры для сушки находятся не на должном уровне. Наверное, причина в том, что – я это тоже отметил - два года назад табак производился всего в трех районах, а сейчас - в 13-ти. В этих районах производство будет расти. Поэтому каждый район должны иметь пункт приема и камеры для сушки. Государство готово оказать свою поддержку. Я поручу Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства, Администрации Президента заняться этими вопросами, чтобы эти камеры в скором времени были закуплены.

Когда я вчера находился в пункте приема, меня проинформировали о том, что эти камеры мы можем производить и в Азербайджане. Считаю, что это возможно, здесь нет ничего сложного. Если возможно, то это, наверное, имеет технологические особенности. Эти производственные участки необходимо создать поскорее. Так как, по предоставленной мне вчера информации, особенностью табака является то, что его трудно перевозить на дальние расстояния, теряется качество. Поэтому в каждом районе, занимающемся табаководством, должны быть в скором времени обеспечены пункты приема и камеры для сушки.

Вчера, знакомясь с работой табачной фабрики, я увидел, что там установлено новое оборудование. Сейчас эта фабрика охватывает полный производственный цикл. В таком случае возрастут и наши экспортные возможности. Мы экспортируем как табак-сырец, так и готовый табак, и должны расширить географию экспорта.

В ходе встреч с несколькими своими коллегами - главами стран, импортирующих из-за рубежа табак, я поднимал вопрос о том, чтобы эти страны закупали табак у Азербайджана. И это уже дает результат. Расширяется география нашего экспорта. Наш табак – качественный. Поэтому считаю, что с учетом роста в предстоящие годы производства мы уже сейчас должны спланировать, на какие рынки это экспортировать", - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, конечно, одной из основных задач является увеличение производства сигарет в Азербайджане.

"Я это говорил и раньше, говорю и сегодня, мы должны сделать так, чтобы граждане Азербайджана мало курили. Потому что это вредная привычка и создает для здоровья человека очень большие опасности, проблемы. Поэтому будут приняты соответствующие меры, чтобы граждане Азербайджана постепенно отказались от этой привычки. Однако сегодня в Азербайджане есть потребление сигарет. По предоставленной мне информации, в Азербайджане потребляется 10 миллиардов сигарет. Из них всего 1 миллиард 600 миллионов производятся в Азербайджане. То есть 9 миллиардов сигарет импортируется, и на эти цели из Азербайджана за рубеж ежегодно уходит валюта в размере примерно 150 миллионов долларов. Поэтому для обеспечения внутреннего рынка и, особенно, выхода на внешние рынки мы должны в скором времени добиться развития производства сигарет в Азербайджане. В первую очередь внутренний рынок не должен зависеть от импорта, чтобы валюта не уходила из страны, после этого мы займемся также вопросами экспорта.

Необходимо увеличить мощность существующих сигаретных фабрик. У нас не так много сигаретных фабрик. Считаю, что также должны быть созданы сигаретные фабрики, оснащенные новыми и самыми современными технологиями. Есть страны, где табак не производится. Их климатические условия не позволяют этого. Однако там имеется несколько сигаретных фабрик. Они закупают у нас табак-сырец, производят сигареты и затем продают их нам. То есть это показывает, что это очень прибыльная отрасль. Мы и так знали, что это прибыльная отрасль. Особенно если учесть, что мы имеем свой табак, доходность этой отрасли еще больше увеличится. Поэтому государство оказывает свою поддержку. Этой отрасли придается очень серьезный толчок, будет обеспечено все - необходимое оборудование, пункты приема, техника. Мы должны сделать так, чтобы это производство до конечной продукции было обеспечено в Азербайджане.

До 2021 года посевные площади под производство табака должны быть расширены вдвое. Они должны быть доведены с нынешних 3200 до примерно 6 тысяч гектаров. Возможности для этого есть, и соответствующие структуры должны серьезно заняться этой работой. В таком случае, если взять среднюю урожайность в 2 тонны, то ежегодно в Азербайджане будет производиться 12 тысяч тонн сухого табака. Это принесет большую пользу нашей стране, наша валюта не будет уходить за рубеж, наоборот, у нас могут появиться и экспортные возможности.

Будет принята Государственная программа по развитию табаководства. Программа, можно сказать, готова. Она будет в скором времени принята с учетом прозвучавших сегодня мнений и моих наблюдений во время поездки. Принятие этой программы еще раз демонстрирует, что государство уделяет этой отрасли очень серьезное внимание", - сказал глава государства.