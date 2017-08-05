На строительство автомобильной дороги в Балакене выделено 3 млн манатов

2017-08-05 20:51 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на строительство автомобильной дороги в Балакенском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением восемнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 3,0 (три) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего распоряжения.