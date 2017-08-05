Хасан Роухани: Иран ответит на любое нарушение ядерной сделки

2017-08-05 21:15 | www.oxu.az | 6

«Любое нарушение ядерного соглашения встретит противодействие со стороны Тегерана, однако Иран не будет нарушать его первым».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом после приведения к присяге заявил президент страны Хасан Роухани.

«Мир должен знать, что любое нарушение обязательств по этому международному соглашению (совместному всеобъемлющему плану действий – ред.) встретит дружный ответ народа и правительства Ирана», - заявил Роухани, отметив, что страна не станет первой нарушать ядерное соглашение, которое он назвал одним из достижений своего правительства в прошедший срок полномочий.

По словам Роухани, Иран не будет молча смотреть на нарушение ядерной сделки со стороны других, в том числе США, которые своими санкциями и угрозами доказали миру, что Вашингтону не стоит доверять.

Отметим, что несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Ирана, РФ и КНДР. В Тегеране неоднократно говорили, что санкции нарушают «дух» ядерной сделки.

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.