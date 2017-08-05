Президент выделил средства на строительство нового здания Детской школы искусств в Балакене

2017-08-05 21:39 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Балакен подписал распоряжение о выделении средств на строительство Детской школы искусств в Балакенском районе.

Как передает Oxu.Az, для строительства нового здания Детской школы искусств в городе Балакен из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Балакенского района 3,0 (три) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.