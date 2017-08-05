Известный футболист ногой забросил баскетбольный мяч в корзину – ВИДЕО

2017-08-05 21:50 | www.oxu.az | 5

Известный футболист Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину с центра площадки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, спортсмен исполнил трюк на арене в южноафриканском Йоханнесбурге, видеозапись появилась на YouTube.

На кадрах видно, как мяч дважды ударяется о щит и падает в корзину.

На арене в Йоханнесбурге пройдет благотворительный баскетбольный матч в поддержку Международного чрезвычайного детского фонда ООН, в котором Анри примет участие.

Ранее француз выступал за сборную Франции по футболу в качестве нападающего.