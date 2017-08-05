Управлявший самолётом британский пилот-наркоман получил условный срок

2017-08-05 22:16 | www.oxu.az | 5

Во Франции британский пилот компании EasyJet получил условный срок за управление пассажирским самолетом в состоянии наркотического опьянения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Le Parisien, суд признал летчика виновным в том, что он «подверг опасности пассажиров воздушного судна, и приговорил к 12 месяцам тюрьмы условно.

Имя пилота не разглашается. Известно, что мужчине 49 лет, он обычно летал на самолете Airbus A320, рассчитанном на 180 пассажиров.

Летчик сам признался, что употреблял запрещенные вещества. По его словам, он употребил наркотик в мае накануне рейса во Францию, что привело к плохому самочувствию во время посадки в парижском аэропорту Орли. При заходе на посадку ему стало плохо.

«Во время посадки я сам не знаю, что делал. Я вспотел и почувствовал себя не очень хорошо», - рассказал пилот.

Сообщается, что работодатели летчика также предстали перед судом и получили разные тюремные сроки.