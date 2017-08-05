Президент выделил средства на строительство автодороги в Загатальском районе

2017-08-05 22:29 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на строительство автомобильной дороги в Загатальском районе.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгийан-Алиабад, соединяющей 7 населенных пунктов с населением двадцать три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 8,9 миллиона (восемь миллионов девятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.