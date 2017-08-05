В Сумгайыте в общежитии произошел пожар, госпитализированы 10 человек

2017-08-05 22:47 | www.apa.az | 5

В населенном вынужденными переселенцами общежитии Сумгайытского государственного университета произошел пожар. Как сообщили АПА в пресс-службе ИВ города, пожар вспыхнул на третьем этаже здания. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты немедленно эвакуировали жильцов из здания.

Во время пожара 10 жильцов отравились от дыма, все они госпитализированы.

По сообщению, в здании проживают 114 семей вынужденных переселенцев, еще 8 семей – местные жители.

По сообщению, пожар в настоящее время полностью потушен, выясняются причины возгорания.