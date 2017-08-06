В Масаллы автомобиль сбил 11-летнего мальчика

2017-08-06 01:06 | www.apa.az | 5

В Масаллы сын чиновника сбил ребенка. Как сообщает южную бюро АПА, житель Масаллы Зияя Анар оглу Гюльвердиев 2006 г.р. был сбит автомобилем марки Mitsubishi при попытке перейти дорогу.

Пострадавший был срочно госпитализирован. Состояние его оценивается как среднетяжелое.

Как сообщил корреспонденту начальник Масаллинского райотдела дорожной полиции Икрам Мамедов, ДТП совершил сын начальника Масаллинского управления госархива Дашгына Назарова.

Факт расследуется.