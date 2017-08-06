Россия призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программы

2017-08-06 01:58 | www.apa.az | 5

Россия призывает КНДР свернуть ракетную и ядерную программу и вернуться к режиму нераспространения ядерного оружия. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Стартующие без предупреждения с северокорейской территории баллистические ракеты подвергают серьезным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан. Призываем северокорейские власти свернуть запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — ред.) и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия", — сказал Небензя на заседании СБ ООН, посвященном обсуждению резолюции по новым санкциям против КНДР.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.