Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза

2017-08-06 02:11 | www.trend.az | 5

Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, передает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

"Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов (около 40 миллиардов евро) по так называемому счету за Brexit. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение, которое впервые озвучило точную цифру, является единственным способом выхода из сложившегося тупика переговорного процесса", — пишет издание.

Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро. Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 миллиардов до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.

"Мы знаем, что их позиция — 60 миллиардов евро, но действительный итог — это 50 миллиардов. Наш (итог) ближе к 30 миллиардам, но зона оптимума — 40 миллиардов, даже если не все общество и политики пока до нее дошли", — цитирует издание одного из источников.

Второй источник подтвердил, что конечная сумма сделки по Brexit составляет "30-40 миллиардов евро". По словам третьего источника, британский премьер Тереза Мэй думает о счете "свыше 33 миллиардов евро".