Isparta'da kafede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

2017-08-06 02:28 | www.trend.az | 1

ISPARTA'da bir kafenin mülk sahibi Hasan Özkan, tartıştığı işletmecisi İsmail Turan ile akrabası Erdoğan Gümüşü tabancayla vurup öldürdü, Turanın oğlunu da ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Özkan, kafe çalışanları ve ölenlerin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Olay, dün gece yarısı sıralarında Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Özel bir kafenin mülk sahibi Hasan Özkan ile kafeyi işleten kiracısı İsmail Turan, oğlu Muhammet Ali ve akrabaları Erdoğan Gümüş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Özkan, yanındaki tabancayla İsmail Turan ve oğlu Muhammet Ali ile Erdoğan Gümüşe kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Turan ile Erdoğan Gümüş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhammet Ali Turan’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Özkan,kafe çalışanları ve işletmeci İsmail Turan'ın akrabaları tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından uzaklaştırılan Hasan Özkan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Hurriyet