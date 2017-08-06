В Москве семь человек пострадали в ДТП со скорой

2017-08-06 02:52 | www.trend.az | 4

Семь человек, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и легковой машины на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, на Авиамоторной улице столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, пострадали семь человек", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости в свою очередь источник в экстренных службах столицы, легковая машина — такси Chevrolet врезалась в карету скорой помощи.