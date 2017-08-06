МЧС распространило сообщение в связи с пожаром в Сумгайыте

2017-08-06 03:14 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В субботу вечером на третьем этаже пятиэтажного здания общежития в Сумгайыте, общей площадью 4420 квадратных метров, произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана, пожар распространился на территорию, площадью 100 квадратных метров, сгорели входные двери 15 квартир.

Отмечается, что пожарным удалось спасти 15 человек из пожара, также 20 человек были эвакуированы.

Пожар был потушен в 21:37 по местному времени.

Отметим, что в Сумгайыте на территории общежития произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар, который вскоре удалось потушить.

После взрыва в общежитии, расположенном в восьмом микрорайоне в Сумгайыте, 25 человек попали в больницу, сообщили Trend в отделении скорой медицинской помощи города.

Состояние одной из пациенток оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации.

При ликвидации возгорания пострадали сержант полиции и сотрудник МЧС, которые были госпитализированы.