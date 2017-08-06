В Мексике в тайных захоронениях нашли тела 14 человек

2017-08-06 04:20 | www.apa.az | 4

Тела 14 человек обнаружены в тайных захоронениях в горной местности в мексиканском штате Сакатекас. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Economista со ссылкой на местные власти.

"Мы обнаружили 14 тел, которые соответствуют 11 мужчинам и трем женщинам", — заявил прокурор штата Франсиско Мурильо. Он добавил, что некоторые тела были захоронены недавно.

Как отмечает портал, тела были найдены в населенном пункте Вальпараисо. В этом районе в последние дни федеральные власти и власти штата проводили операцию с целью обнаружения и задержания преступной группы. Власти предполагают, что это захоронение может быть связано с группой, ответственной за кражи, похищения и вымогательства в Вальпараисо.

Судмедэксперты продолжат поиск других тел в районе, отмечает портал.