ABD'deki bir camide sabah namazı öncesi patlama

2017-08-06 04:54 | www.trend.az | 1

ABD'nin Minnesota kentindeki bir camide Sabah namazı öncesi patlama meydana geldiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yerel polisten yapılan açıklamada, Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'nde sabah saat 05.00 sıralarında patlama yaşandığı belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Minnesota Müslüman Amerikan Cemiyeti'nin İcra Direktörü Asad Zaman düzenlediği basın toplantısında, cami cemaatinden bir görgü tanığının ifadesini aktararak patlamanın, sabah namazının hemen öncesinde, kamyonetli birinin imamın ofisinin penceresinden içeri bir şey atıp, hızla uzaklaşmasının ardından yaşandığını belirtti.

Patlama olduğu sırada camide 20'ye yakın kişinin bulunduğunu ancak olayda can kaybının yaşanmadığını anlatan Zaman, imamın ofisindeki pencerenin camlarının kırıldığını ifade etti.

Zaman, olayın aydınlatılmasında yardımcı olanlara 10 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

Yerel televizyon kanalına açıklamada bulunan bir görgü tanığı da patlamaya "yangın bombasının" neden olabileceği yorumunda bulundu.

Kaynak: Milliyet