Трамп похвалил генпрокурора за борьбу с утечками информации

2017-08-06 05:18 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп похвалил генпрокурора, главу министерства юстиции Джеффа Сешнса за борьбу с утечками из властных структур. Об этом Vesti.Az сообщает со ссылкой нРИА Новости.

"Хорошо, что ГП (генпрокурор — ред.) после многих лет утечек из Вашингтона приступает к действиям! Для национальной безопасности чем жёстче, тем лучше!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент резко критиковал Сешнса и заявлял, что "разочарован" в нем. Слухи о возможной отставке Сешнса ходят на протяжении нескольких недель. Сенат США перед уходом на летние каникулы принял меры, чтобы не допустить замены Сешнса без утверждения сенатом. Верхняя палата конгресса проведёт в августе ряд формальных сессий (первая из них заняла от начала до конца всего 12 секунд), которые не позволят Трампу делать назначения в правительстве единолично, за отсутствием сената.