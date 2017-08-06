При пожаре в общежитии в Сумгайыте спасены 15 жильцов - ОБНОВЛЕНО

2017-08-06 06:40 | www.apa.az | 5

МЧС распространило информацию о пожаре в общежитии в Сумгайыте. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в информации отмечается, что пожар вспыхнул в коридоре третьего этажа пятиэтажного здания общей площадью 4420 кв.м.

В результате сгорели деревянные шкафы, воспламеняющиеся предметы на участке 100 кв.м, а также парадные дери 15 квартир.

В ходе пожара пожарные спасли 15 жильцов, еще 20 человек были эвакуированы. Пожарным удалось уберечь от огня квартиры.

Пожар был потушен в 21.37.

*** 22.47

В населенном вынужденными переселенцами общежитии Сумгайытского государственного университета произошел пожар. Как сообщили АПА в пресс-службе ИВ города, пожар вспыхнул на третьем этаже здания. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные расчеты немедленно эвакуировали жильцов из здания.

Во время пожара 10 жильцов отравились от дыма, все они госпитализированы.

По сообщению, в здании проживают 114 семей вынужденных переселенцев, еще 8 семей – местные жители.

По сообщению, пожар в настоящее время полностью потушен, выясняются причины возгорания.

Как сообщает официальный сайт МЧС, пожар был потушен в 21.37. Пожар охватил коридор и кухню пятиэтажного дома. МЧС представит дополнительную информацию в связи с происшествием.

На месте происшествия побывали также представители местного отделения Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.