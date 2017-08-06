Обновление Таможенного союза в интересах Турции и ЕС – министерство

2017-08-06 09:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Обновление Таможенного союза в интересах, как Турции, так и Европейского союза (ЕС), сказали Trend в турецком министерстве по делам ЕС.

Обновление Таможенного союза не является односторонним требованием Турции, сказали в ведомстве.

Турция — единственная страна, которая, не являясь членом ЕС, находится с ним в Таможенном союзе. Турция может экспортировать в страны Евросоюза около 15 000 товарных позиций.

Переговоры по обновлению Таможенного союза между Анкарой и ЕС начинались 13 июня в Брюсселе.

В министерстве отметили, что требование Германии заморозить переговоры с Турцией по модернизации Таможенного союза противоречит духу переговоров между ЕС и Турцией.

Отметим, что ранее правительство ФРГ потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару. Кроме того, в правительстве ФРГ полагают, что ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации Таможенного союза.

"Обновление Таможенного союза может способствовать росту товарооборота между Турцией и ЕС", - сказали в министерстве.

Анкара добивается пересмотра условий Таможенного союза с ЕС, согласно которым Турция должна открыть свои рынки для третьих стран, которые заключат соглашение о свободной торговле с ЕС. В то же время турецкие товары не смогут выходить беспошлинно на рынки третьих стран, так как Турция не является членом ЕС.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), 64 процента зарубежных инвестиций в Турцию приходятся на страны ЕС.

Из более чем 50 тысяч иностранных компаний, действовавших на конец прошлого года в Турции, 23 тысячи - компании из стран ЕС.

Турция входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров ЕС. Товарооборот между Турцией и ЕС по итогам 2016 года составил 145,864 миллиарда долларов, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного периода позапрошлого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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