Вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню

2017-08-06 10:05 | www.apa.az | 7

Парижская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню.

Как передает АПА со ссылкой на радиостанция France Info, инцидент произошел в субботу примерно 23:30 по парижскому времени.

“Человек, вооруженный ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий не известны”, - говорится в сообщении радиостанции.

После инцидента все посетители башни были выведены. Полиция и саперы проверили все этажи конструкции Эйфеля - ничего подозрительного обнаружено не было.

Общество эксплуатации Эйфелевой башни выразило удовлетворение “оперативными действиями полиции и тем, что процедура эвакуации посетителей доказала свою эффективность”.