В Эстонии во время концерта умер лидер украинской группы

2017-08-06 12:47 | www.apa.az | 5

В Эстонии во время выступления на фестивале “Августовский блюз” умер известный украинский музыкант и художник, солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко.

Как передает АПА со ссылкой на Ukrinform, Иван Денисенко - известный украинский художник и деятель культуры.

Его музыкальный путь начался параллельно с изучением искусства в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. В университете быстро оценили его глубокий бас и пригласили петь в известную на всю страну народную хоровую капеллу "Золотые ворота". Там Иван подружился с людьми, которые познакомили его с блюзом и с которыми он позже создал музыкальную группу.

Первый концерт группы Ivan Blues & Friends состоялся 31 декабря 2007 года в киевском баре Rag-Time. После этого группа регулярно выступала в клубах и концертных залах по всей стране.