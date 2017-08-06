Лавров и Чавушоглу обсудили создание зон деэскалации в Сирии - ОБНОВЛЕНО

2017-08-06 13:04 | www.apa.az | 5

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе встречи в воскресенье создание зон деэскалации в Сирии и режим прекращения боевых действий в этой стране.

Как передает АПА, об этом сообщает МИД РФ.

“Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования. Рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Встреча Лаврова и Чавушоглу прошла в Маниле, куда министры прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

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11.14

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в воскресенье в Маниле.

Как передает АПА, об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, участвующей в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

“Такая встреча может состояться в воскресенье”, - сказал собеседник агентства.