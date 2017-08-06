Корабль “G-124” ВМС Азербайджана успешно выполнил стрельбу по морской мишени - ВИДЕО

2017-08-06 13:24 | www.apa.az | 5

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе “Кубок моря-2017” выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, по условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 километра и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения.

Итоговая оценка за выполнение упражнения будет выставлена судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.