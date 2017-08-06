Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Тегеране укрепление зон деэскалации в Сирии

2017-08-06 15:25 | www.apa.az | 5

Представители России, Турции, Ирана обсудят в Тегеране укрепление зон деэскалации в Сирии 8-9 августа.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

“С турецким коллегой (министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу - прим. ТАСС) обсудили ситуацию с выполнением договоренностей в рамках астанинского процесса, обсудили подготовку очередной встречи представителей России, Турции и Ирана, которая состоится в Тегеране 8-9 августа, - сказал Лавров. - На ней будет продолжен разговор по дальнейшему укреплению режима зон деэскалации”.