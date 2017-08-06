Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер России на санкции США

2017-08-06 15:37 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал подробные разъяснения государственному секретарю США Рексу Тиллерсону относительно ответных мер РФ на санкции США.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД РФ сообщил в воскресенье журналистам по итогам встречи с американским коллегой на полях мероприятий по линии АСЕАН.

“С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча, - отметил Лавров. - Его интересовали прежде всего - с этого он начал - подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе США. Мы эти разъяснения дали”.

Лавров и Тиллерсон оставили без ответа вопрос американской журналистки об антироссийских санкциях США.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни.

Россия рассчитывает на продолжение контактов с США по Сирии в военной и политической сфере, заявил Лавров.

ƏРассчитываем, что и по другим аспектам сирийского урегулирования - как военным, так и политическим - наши контакты с США будут продолжаться”, - сказал он.