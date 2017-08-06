Пожаре в общежитии в Сумгайыте потушен – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-06 09:27 | www.oxu.az | 5

МЧС распространило информацию о пожаре в общежитии в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, в информации отмечается, что пожар вспыхнул в коридоре третьего этажа пятиэтажного здания общей площадью 4420 кв.м.

В результате сгорели деревянные шкафы, воспламеняющиеся предметы на участке 100 кв.м, а также парадные двери 15 квартир.

В ходе пожара пожарные спасли 15 жильцов, еще 20 человек были эвакуированы. Пожарным удалось уберечь от огня квартиры.

Пожар был потушен в 21.37.

05.08.2017 (23:56)

В Сумгайыте в общежитии прогремел взрыв, вслед за этим произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в больнице скорой и неотложной помощи Сумгайыта сообщили, что в больницу доставлены 25 человек.

Также отмечается, что 14-летняя девушка находится в тяжелом состоянии, она помещена в отделение реанимации.

22:46

В Сумгайыте на территории общежития, расположенного в восьмом микрорайоне, произошел взрыв.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, по предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

Сообщается, что взрыв произошел на третьем этаже общежития. После взрыва вспыхнул пожар.

Как сообщается, более 10 человек, включая одного сержанта полиции и одного сотрудника МЧС, были госпитализированы из-за отравления дымом.

Сообщается, что на месте работали пожарные расчеты МЧС, возгорание удалось погасить.