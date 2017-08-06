Проходит 72 года со дня атомной бомбардировки Хиросимы

2017-08-06 10:29 | www.oxu.az | 7

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в воскресенье в японском городе Хиросима: ровно 72 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу «Малыш».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, поминальные церемонии начались в Парке Мира. Ровно в 08.15 (03.15 по Баку) — время, когда на высоте 600 метров над Хиросимой взорвалась атомная бомба мощностью, по различным данным, от 13 до 18 килотонн, — наступила минута молчания.

В памятных мероприятиях по случаю Дня Хиросимы, который отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, представители японских властей и дипломаты из 80 иностранных государств.

Выступая на церемонии, японский премьер подчеркнул, что подобные трагедии никогда не должны повториться и что Япония намерена активно способствовать проведению обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в 2020 году.

«Мы намерены играть ведущую роль при содействии как с ядерными державами, так и с государствами, которые не обладают ядерным вооружением», — отметил Синдзо Абэ.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

A.M.