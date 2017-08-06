Пленный террорист ИГИЛ рассказал о подготовке боевиков для атак в Европе

2017-08-06 11:04 | www.oxu.az | 7

Плененный курдским ополчением боевик рассказал о базирующейся в Сирии тайной ячейке ИГИЛ по подготовке террористов для атак в Европе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times.

Как пишет издание, тайная ячейка носит название «Аль-Кхарса». Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.

«Обучение в бригаде «Аль-Кхарса» длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты», – цитирует издание заявление плененного боевика, сделанное во время допроса курдским ополчением.

Помимо этой программы в ячейке также существует специальный центр по работе с потенциальными террористами в самой Европе. «Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты. Другие — это спящие ячейки в Европе, которые хотят присоединиться к ИГИЛ здесь, но не могут. Они остаются в своих странах и контактируют… и когда они готовы, то организуют взрывы», – рассказал пленный.

Как пишет газета, за два с половиной года пребывания в рядах ИГИЛ боевик насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно закончили обучение в секретном подразделении.

По словам плененного боевика, несмотря на большие потери ИГИЛ в Сирии тайная ячейка продолжает свою работу. Именно она подготовила террористов для атак в Париже и Брюсселе, а в настоящий момент занимается планированием новых терактов. «Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу… Они осуществят новые атаки террористов-смертников в Европе, потому что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане», – заключил пленный.

А.М.