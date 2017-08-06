В Париже у Эйфелевой башни задержали вооруженного мужчину

2017-08-06 11:55 | www.trend.az | 5

Полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV. Об говорится в заявлении компании-оператора башни SETE.



Инцидент произошел около 23.30 в субботу, никто не пострадал. Мужчина, вооруженный холодным оружием, пытался прорваться через один из пунктов безопасности, его быстро задержали. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

В коммюнике компании сообщалось, что полиция в связи с инцидентом потребовала от посетителей покинуть Эйфелеву башню до 0.30 – на 15 минут раньше официального времени закрытия.