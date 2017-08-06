В Тегеране начала работу конференция на тему “Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы”

2017-08-06 16:19 | www.apa.az | 8

6 августа в Тегеране начала работу совместная конференция на тему “Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы”.

Как передает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Открывая конференцию, генеральный секретарь Международной ассоциации за сближение Исламских школ мысли аятолла Мехсун Араки рассказал об исламской религии.

Он отметил, что ислам – это религия, призывающая людей к гуманизму, миру и благополучию. Эта религия имеет большую историю и изучение этой истории чрезвычайно важно. К сожалению, в последнее время наблюдается предвзятое отношение к Исламу. Чтобы предотвратить это, необходимо правильно пропагандировать исламскую религию и разъяснять людям ее суть. Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, выступая на конференции, отметил, что Азербайджан – толерантная страна. Люди различных религий и вероисповеданий проживают в Азербайджане в условиях дружбы. Президент Ильхам Алиев, придавая особое значение исламской религии, объявил 2017 год “Годом исламской солидарности”. В рамках этого года в Баку также состоялись Игры исламской солидарности. Присоединившиеся к Играм исламские страны продемонстрировали солидарность всему миру.

В работе конференции также принимают участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, депутаты Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов, Хикмет Мамедов, послы Азербайджана в России и Иране Полад Бюльбюльоглу и Буньяд Гусейнов.