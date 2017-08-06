Вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню

2017-08-06 11:35 | www.oxu.az | 4

Парижская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на радиостанцию France Info, инцидент произошел в субботу примерно 23:30 по парижскому времени.

«Человек, вооруженный ножом, пытался прорваться через полицейский контроль у подножия Эйфелевой башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий не известны», - говорится в сообщении радиостанции.

После инцидента все посетители башни были выведены. Полиция и саперы проверили все этажи конструкции Эйфеля - ничего подозрительного обнаружено не было.

Общество эксплуатации Эйфелевой башни выразило удовлетворение «оперативными действиями полиции и тем, что процедура эвакуации посетителей доказала свою эффективность».

A.M.