Сын чиновника сбил ребенка

2017-08-06 12:19 | www.oxu.az | 6

В Масаллы сын чиновника сбил ребенка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель Масаллы Зия Анар оглу Гюльвердиев 2006 г.р. был сбит автомобилем марки Mitsubishi при попытке перейти дорогу.

Пострадавший был срочно госпитализирован. Состояние его оценивается как среднетяжелое.

Как сообщил начальник Масаллинского райотдела дорожной полиции Икрам Мамедов, ДТП совершил сын начальника Масаллинского управления госархива Дашгына Назарова.

Факт расследуется.

A.M.