Президент Украины за штурвалом МиГ-29 – ВИДЕО

2017-08-06 12:38 | www.oxu.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко накануне осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома в городе Васильков в Киевской области на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По прибытии президент поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вручил государственные награды летчикам и передал им знамена.

A.M.