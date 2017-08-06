Санкции США против России усилят важность «Южного газового коридора» - эксперт

2017-08-06 14:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Санкции США против России усилят важность "Южного газового коридора". Об этом в понедельник по телефону сообщила Trend научный сотрудник турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Салихе Кая.

По словам эксперта, санкции США против России связаны с тем, что Соединенные Штаты сами заинтересованы в экспорте газа в Европу.

По мнению эксперта, в связи с тем, что удаленное географическое расположение Америки не позволяет транспортировать газ посредством трубопровода, поэтому США и собираются обеспечить экспорт в виде сжиженного газа (LNG).

"В настоящее время самым рентабельным и близким рынком для США является именно европейский рынок и, исходя сугубо из собственных энергетических интересов, США пытаются влиять на отношения между ЕС и Россией", - сказала Кая.

По мнению эксперта, в самом ЕС также заинтересованы в снижении зависимости от российского природного газа.

Эксперт считает, что если присмотреться к энергетической политике ЕС, то можно увидеть, что интересы Германии в целом не совпадают с интересами ЕС. Кая считает, что Германия активно поддерживает российский проект "Северный поток-2".

"Одна треть всего используемого в ЕС природного газа приходится на долю Германии: немецкая экономика стремительно развивается и, исходя из этого, Берлин вынужден вести более четкую энергетическую политику", - сказала эксперт.

Напомним, что 25 июля нижняя палата Конгресса США приняла закон "О санкциях в отношении Российской Федерации". Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. В частности, закон, расширяющий ряд секторальных санкций, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

В пункте 232 закона речь идёт о санкциях "в отношении строительства экспортных трубопроводов в Российской Федерации".

Под запрет попадают кредиты, лицензии, банковские транзакции, что говорит о том, что эти санкции могут привести к заморозке проекта "Северный поток-2". Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu