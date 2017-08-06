В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб

2017-08-06 14:50 | www.trend.az | 4

Небольшое возгорание произошло в небоскребе Tiger Tower в Дубае, инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате, передает РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.



Экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.