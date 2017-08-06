ВМС Азербайджана открыли огонь по мишени – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-06 13:28 | www.oxu.az | 3

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

По условиям конкурса стрельбы выполнялись с дистанции 3,5 километра и международная судейская бригада подтвердила факт успешного выполнения упражнения.

Итоговая оценка за выполнение упражнения будет выставлена судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем определенной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.

A.M.