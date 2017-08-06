Лавров и Чавушоглу обсудили создание зон деэскалации в Сирии

2017-08-06 14:38 | www.oxu.az | 3

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе встречи в воскресенье создание зон деэскалации в Сирии и режим прекращения боевых действий в этой стране.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает МИД РФ.

«Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования. Рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Встреча Лаврова и Чавушоглу прошла в Маниле, куда министры прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

A.M.