Неделя в Азербайджане начнется с солнечной и безветренной

2017-08-06 14:47 | www.oxu.az | 3

В понедельник, 7 августа, в республике сохранится знойная и преимущественно безветренная погода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшероне будет солнечно, без осадков, слабый северный ветер днем сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха на полуострове ночью составит 23-26, днем – 34-39 градусов, в Баку ночью от 24 до 26, днем — 36-38 градусов выше нуля. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, а днем – 30-40%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардякане, Шувелане – 27-28, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 21 до 26 градусов, днем воздух прогреется до 35-40, в горах ночью – 15-20, днем – 28-33 градуса выше нуля.

A.M.